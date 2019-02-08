Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрского

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного артиста Сергея Юрского.

- Перестало биться сердце выдающегося артиста, который оставил глубокий след в истории отечественного театра и кинематографа. На сцене и на экране он создал множество неповторимых образов исторических персонажей и наших современников. Каждая его работа вызывала восторженные отклики зрителей. Помимо актерской работы, Сергей Юрский ярко проявил себя как режиссер и писатель, - отметил Александр Беглов.

Врио губернатора Петербурга обратил внимание, что свою творческую деятельность Сергей Юрский начинал в Ленинграде, одни из первых ролей им были сыграны в БДТ.

Напомним, Сергей Юрский скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Зрители запомнили его по множеству ярких ролей в театре и кино. Сергей Юрский представал перед ними в самых разных амплуа, начиная от деятельного предпринимателя Остапа Бендера в "Золотом теленке" и заканчивая хитрым пенсионером Дядей Митей в фильме "Любовь и голуби".