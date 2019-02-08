Экс-главу Карелии Александра Худилайнена допросили по делу о взятках

Бывшего главу Карелии Александра Худилайнена допросили по делу о многомиллионных взятках. Речь идет об уголовном деле в отношении руководителей управления автомобильных дорог республики, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по взаимодействую со СМИ.

Корреспонденту "РГ" в региональном Следственном комитете этот факт не стали комментировать, но и не опровергли.

В Петрозаводском городском суде в настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении экс-начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина и его заместителя Игоря Новокшонова.По версии следствия, они вошли в сговор с руководителем петербургской организации Игорем Чичиным и систематически получали взятки от коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики. Следком называет сумму взяток почти в 12 миллионов рублей.

Петербургский бизнесмен Игорь Чичин задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 УК РФ - дача и получение взятки. Данное дело находится в стадии рассмотрения. А вот для экс-руководителя управления автомобильных дорог прокурор уже запросил пять лет колонии и штраф в 25 миллионов рублей

Кстати, в декабре 2017 года Управление автомобильных дорог Карелии в одностороннем порядке расторгло государственные контракты с петербургской организацией на содержание региональных и межмуниципальных дорог. Причина - не исполнение договорных обязательств, плохое качество выполненных работ.