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08.02.2019,  
12:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Сторожевой корабль "Неустрашимый" отремонтируют к концу 2019 года

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Сторожевой корабль "Неустрашимый", приписанный к Балтийскому флоту, завершит длительное обновление к концу 2019 году. И его сразу передадут заказчику.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом сообщается в газете Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь". И отмечается, что, согласно контракту, корабль должны передать военным в ноябре. А 1 мая корабль должен приступить к швартовым испытаниям, в августе - перейти на ходовые.

Сторожевой корабль поступил на капитальный ремонт еще в 2014 году. Но дважды его сроки переносили по разным причинам, в том числе и из-за сложности с ремонтом форсажных двигателей украинского производства. Как отмечают на заводе, сейчас вопрос с двигателями решен. Нашли российское предприятие, которое взялось за их ремонт. На завод "Янтарь" они должны поступить весной.

На самом корабле "Неустрашимый" уже отремонтировали и заменили корпусные конструкции, винто-рулевой комплекс. Сейчас специалисты проводят окончательную центровку линии вала. Кроме того, занимаются монтажом оборудования и подготовке к пуско-наладочным работам.

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