В Ленинградской области боевые расчеты ракетного соединения выполнили электронные пуски ракет 9М729. Именно этими ракетами оснащены комплексы "Искандер-М". Военнослужащие условно уничтожили цели.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Ракетчики на учениях выполнили несколько задач. Во-первых, справились с нормативами по скрытному развертыванию оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", во-вторых, по маскировке огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным оружием. И в-третьих, уничтожили цели электронным пуском ракет.

Кроме того, бойцы ракетного соединения продемонстрировали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп "неприятеля".

Всего в учениях были задействованы около 100 бойцов и больше 20 единиц техники.

"Искандер-М" - оперативно-тактический ракетный комплекс. Время приведения в боевую готовность - до четырех минут. Интервал между пусками - до одной минуты. Дальность действия - до 500 километров.