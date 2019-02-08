В Камышине похититель девочки получил 12 лет колонии

На 12 лет осужден похититель 11-летней девочки из Волгоградской области. Такое решение вынес Камышинский городской суд в отношении 59-летнего местного жителя.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре региона, представившись сотрудником полиции, мужчина потребовал от девочки, направлявшейся в школу, сесть в его машину. Когда ученица оказалась в автомобиле, он увез ее к себе в квартиру. В заточении девочка находилась несколько дней, пока ее не обнаружили сотрудники полиции в ходе поквартирного обхода.

Отметим, что подсудимый был знаком с родителями похищенной им девочки, так как работал грузчиком в их магазине. На преступление он пошел с целью получения выкупа за освобождение ребенка. Оказалось, мужчина вел асоциальный образ жизни и имел много непогашенных кредитов.

Во время обыска в его квартире было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника полиции и более 560 граммов пороха.

Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Камышинский городской суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.