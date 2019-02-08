В Краснодаре брошенный в трамвай кирпич разбил голову водителю

Полиция кубанской столицы выясняет обстоятельства ЧП, при котором пострадал водитель трамвая.

Инцидент произошел на улице Островского вчера около 19.30. В двигавшийся по маршруту №5 трамвай неизвестный запустил камень, который пробил лобовое стекло. По данным очевидцев, это был кусок кирпича.

Управлял трамваем 28-летний водитель, который получил довольно значительные травмы. Кирпич попал в голову, а осколок стекла - в глаз пострадавшему, который потерял сознание.

Как сообщили в УМВД по Краснодару, место происшествия уже обследовали сотрудники полиции, изъяли улики. Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, кинувшего камень в трамвай.