В Крыму предложили открыть участок для выборов президента Украины

Власти Крыма заявили о готовности отрыть избирательный участок, чтобы граждане Украины, проживающие на российском полуострове, смогли проголосовать на выборах президента.

Напомним, на пресс-конференции в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович предложил действующему главе государства Петру Порошенко открыть участки для голосования в Крыму и Ростовской области. А ранее ЦИК Украины принял решение ликвидировать все избирательные участки, находящиеся на территории России. В результате в выборах президента, которые состоятся 31 марта, не смогут принять участие украинские граждане, постоянно живущие и работающие в РФ.

- Власти Крыма готовы обеспечить голосование граждан Украины на территории российского полуострова, - цитирует депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека РИА Новости. - Создать избирательные участки, обеспечить их мерами безопасности и всем необходимым, гарантировать невмешательство в избирательный процесс. От Украины потребуются бюллетени и соблюдение протокольных процедур.