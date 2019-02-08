В Ростове по факту перестрелки у ресторана на Северном завели дело

В Ростове-на-Дону после перестрелки на проспекте Космонавтов, в которой один человек погиб и другой получил тяжелые ранения, возбуждено уголовное дело.

- Следственным управлением СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия". Устанавливаются обстоятельства преступления и лица его совершившие, - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального управления СКР Галина Гагалаева.

Напомним, что ЧП произошло седьмого февраля около 21:00 около одного из ресторанов в Северном микрорайоне города. Конфликт, в котором участвовало примерно десять человек, перерос в драку со стрельбой. От полученных ранений один мужчина скончался, а еще один - в тяжелом состоянии госпитализирован.

В городе объявлен план "Перехват". Полицейские ведут поиск шести автомобилей, на которых могли скрыться подозреваемые.