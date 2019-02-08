В Ростове задержан подозреваемый в нападениях на женщин

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии нападений на женщин. Следователи полагают, что мужчина причастен к трем преступлениям, совершенным на сексуальной почве.

- Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей соединенных, с угрозой убийством", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, 25-летний мужчина без определенного места жительства в конце января нападал на незнакомых женщин на проспекте Шолохова. Угрожая ножом, подозреваемый требовал, чтобы они разделись. Жертвами злоумышленника стали 62-летняя, 25-ти и 30-летняя женщины.

Подозреваемый заключен под стражу. В данный момент проверяется его причастность к совершению других преступлений. Сотрудники СК просят граждан, пострадавших от действий подозреваемого, обращаться в правоохранительные органы.