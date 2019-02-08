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08.02.2019 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Волгоградской области собрали урожай из теплицы пятого поколения

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

Первый урожай помидоров, выращенный в новой современной теплице пятого поколения, собирают в Волгоградской области. По информации ОТР, это первая теплица такого уровня в ЮФО.

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Из 180 гектаров тепличных комплексов в России сейчас только 20 гектаров относятся к теплицам пятого поколения, причем половина из них находится на Волге. В прошлом году волжский агрохолдинг ввел в эксплуатацию 5,2 гектара. Как раз с них сейчас и собирают первый урожай.

На предприятии говорят, что новая технология позволяет получать больший урожай по сравнению с другими теплицами. Согласно предварительным оценкам, один квадратный метр площади будет давать за год до 75 килограммов томатов. Это на треть больше, чем на менее современных предприятиях.

Чтобы построить такой комплекс, агрохолдинг взял кредит - почти миллиард рублей. Благодаря этим средствам в теплице установили особую систему управления климатом, которая распределяет воздух равномерно по всей территории. Причем весь процесс автоматизирован и агрономам нужно только задавать необходимые параметры по температуре, влажности и концентрации веществ.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область РГ-Видео
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