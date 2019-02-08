На Урале завели дело из-за аварийного барака, выданного за новостройку

В Челябинской области возбуждено дело из-за истории с аварийным бараком в селе Вознесенка, который расселили для сноса, а на деле решили заселить вновь после небольшого ремонта, продав одни и те же квартиры дважды. Действия участников аферы квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Здание, которое по документам было снесено еще в 2012 году, было вместе с земельным участком передано администрацией Вознесенского сельского поселения местному предпринимателю для строительства нового здания, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Согласно договору он должен был предоставить в новостройке две квартиры для муниципальных нужд. Однако фактически снес только кровлю здания, использовав для строительства несущие стены и фундамент.

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после того, как над снесенным на бумаге здании надстроили деревянную мансарду и начали менять окна и двери. В селе шила в мешке не утаишь. И люди начали шептаться, что квартиры в ветхих стенах с более чем полувековой историей продадут по второму разу, деньги поделят, да еще и отчитаются о выполнении программы расселения из ветхо-аварийного жилья.

Проверка прокуратуры подтвердила подозрения людей, и материалы были преданы в Следственный Комитет для принятия процессуального решения.

Теперь следователи должны установить все обстоятельства совершения преступления и виновных должностных лиц, отметили в СК региона.