Новости

Экс-главу Карелии Александра Худилайнена допросили по делу о взятках 11:17
В Кузбассе госпитализировали пострадавшего при аварии на шахте 11:12
Названы регионы России с самыми безрассудными водителями 11:11
Собянин назвал Юрского выдающимся актером 11:00
Под Саратовом женщина и младенец остались живы, упав с шестого этажа 10:58
В Крыму предложили открыть участок для выборов президента Украины 10:55
В Петербурге женщину ранили в глаз из пистолета 10:54
Опровергнут известный миф о похмелье 10:47
Беларусь стала экспортером высокоточного оружия 10:43
На Урале завели дело из-за аварийного барака, выданного за новостройку 10:40
В Белгороде по факту убийства боксера завели дело 10:40
В Татарстане два подростка погибли в бане 10:38
В Приморье загорелась крыша цеха авиационной компании "Прогресс" 10:33
Ученые обнаружили два неизвестных вымерших вида пингвинов 10:30
Прощание с Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета 10:28
На Среднем Урале борт санавиации впервые совершил ночной вылет 10:16
В Домодедове самолет врезался в фонарь 10:15
Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ 10:14
Российская бронетехника получит системы ослепления 10:12
Ученые: Некоторые имплантаты в груди вызывают агрессивную форму рака 10:10
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo 10:09
Стала известна причина смерти актера Сергея Юрского 10:05
В Приморье умер старейший тигр Тихон, кравший у пограничников собак 10:05
Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил отряд кораблей в Баренцевом море 09:58
﻿Самый дешевый ﻿кроссовер Skoda впервые показали на видео 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
08.02.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело из-за аварийного барака, выданного за новостройку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждено дело из-за истории с аварийным бараком в селе Вознесенка, который расселили для сноса, а на деле решили заселить вновь после небольшого ремонта, продав одни и те же квартиры дважды. Действия участников аферы квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков

- Здание, которое по документам было снесено еще в 2012 году, было вместе с земельным участком передано администрацией Вознесенского сельского поселения местному предпринимателю для строительства нового здания, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Согласно договору он должен был предоставить в новостройке две квартиры для муниципальных нужд. Однако фактически снес только кровлю здания, использовав для строительства несущие стены и фундамент.

Как уже сообщала "РГ", скандал разгорелся после того, как над снесенным на бумаге здании надстроили деревянную мансарду и начали менять окна и двери. В селе шила в мешке не утаишь. И люди начали шептаться, что квартиры в ветхих стенах с более чем полувековой историей продадут по второму разу, деньги поделят, да еще и отчитаются о выполнении программы расселения из ветхо-аварийного жилья.

Проверка прокуратуры подтвердила подозрения людей, и материалы были преданы в Следственный Комитет для принятия процессуального решения.

Теперь следователи должны установить все обстоятельства совершения преступления и виновных должностных лиц, отметили в СК региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты предложили в два раза увеличить налоговый вычет за обучение
Мадуро: Трамп хочет сорвать диалог по Венесуэле
США намерены вывести войска из Сирии до конца апреля
Морозы придут в Москву с середины февраля
Криминалисты: Со дна Ла-Манша поднято тело футболиста Салы