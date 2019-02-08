Пострадавшие от взрыва магнитогорцы получили документы на жилье

В Магнитогорске, где прошло ровно 40 дней с момента трагедии, унесшей жизни 39 жителей дома по проспекту Карла Маркса, 164, продолжается работа штаба поддержки пострадавших. На бюджетные средства куплена 41 квартира. Еще 135 семей включены в реестр получателей единовременных выплат и смогут оформить квартиры в собственность, как только подберут подходящие квадратные метры, сообщили в пятницу в городской администрации.

- Единовременными выплатами на приобретение жилья пока воспользовалась 41 семья, - сообщила представитель мэрии Ольга Беличенко. - Квартиры для них куплены в Магнитогорске, две из них - в новостройках. Все остальные жители поврежденных седьмого и восьмого подъездов тоже получили уведомления о включении в реестр получателей единовременных выплат и в настоящее время занимаются подбором квартир. Со своим выбором они должны определиться до 15 декабря этого года.

Сегодня в рамках рабочего визита в Магнитогорск губернатор области Борис Дубровский вручил благодарственные письма людям, которые 31 декабря 2018 года первыми пришли на помощь пострадавшим и устраняли последствия чрезвычайной ситуации. Особую благодарность он выразил волонтерам, водителям спецтехники, сотрудникам 21-й пожарно-спасательной части ФГКУ "2 ОФПС по Челябинской области" и всем, кто в эти дни по зову сердца находился эпицентре трагических событий.

Как уже сообщала "РГ", ранее медалью уполномоченного по правам человека "Спешите делать добро" были отмечены десять жителей Магнитогорска, помогавших на месте трагедии с первых часов.

В Магнитогорском Кафедральном соборе Вознесения Господня сегодня утром прошла литургия по погибшим 31 декабря 2018 года.