В Тюмени спасли девочку, которую оставили одну с 30 кошками

Девочку 11-13 лет спасли тюменские приставы, которые приехали проверить устранение санитарно-эпидемиологических нарушений, которые допустила мать ребенка - любительница кошек.

Именно животные стали причиной приезда приставов. За животными не убирали, поэтому по квартире и общему коридору распространялся неприятный запах, который мешал соседям, и на хозяйку квартиры подали в суд. Об этом сообщает сегодня пресс-служба УФССП РФ по Тюменской области.

Центр гигиены и эпидемологии Тюменской области выявил, что бесконтрольное содержание животных и отсутствие уборки и дезинфекции привело к тому, что содержание аммиака превысило предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе и стало угрожать здоровью жителей дома. Так, суд принял решение об устранении нарушений, а количество котов в квартире сократить до одного. Требования суда не были выполнены.

Когда приставы приехали в эту квартиру, взрослых дома не оказалось. Дверь открыла девочка 11-13 лет, и сообщила, что мама уехала в командировку, и оставила ее одну. В квартире не было пригодной для проживания утвари, ребенок спал на полу в окружении 30 кошек. Девочек определили в социальный центр для дальнейшего решения, а животных забрали защитники животных в приют.