Россия подаст заявку на членство в СПЧ ООН на 2021-2023 годы

Россия подаст заявку на членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в 2021-2023 годах, сообщил представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы будем подавать свою заявку на членство в Совете по правам человека на 2021-2023 годы", - заявил высокопоставленный дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Гатилов также отметил, что, даже не являясь членом СПЧ, российская делегация намерена продолжать активно работать, поскольку имеются "возможности, чтобы продвигать наши инициативы и добиваться результата, который действительно способствовал бы повышению во всех странах стандартов соблюдения прав человека".

"Россия будет продолжать добиваться надлежащей оценки вопиющих случаев нарушения прав человека, в том числе на Украине. Это как раз та сфера, где мы видим двойные стандарты", - заявил дипломат.

"На днях состоялись детальные и конструктивные консультации с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет по вопросам стратегического сотрудничества", - отметил Гатилов. Он выразил надежду, что недавно приступившая к работе на этом посту Бачелет "учтет ошибки и просчеты ее предшественника в этой сфере и будет проводить свою деятельность, опираясь на мнение государств-членов и учитывая их интересы".