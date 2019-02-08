Сериал на выходные: "Уэйн" - только молодость, только хардкор

Уэйн - парень шестнадцати лет, неглупый и в основном славный. Флегматичный, но вспыльчивый. Чуть что - сразу бьет по лицу чем попало: любимым молотком, подвернувшимся под руку предметом или на худой конец кулаком. С обостренным чувством справедливости, которое, умножаясь на вспыльчивость, неблагополучную социальную среду, страсть к хорошей драке и не особенно крепкое телосложение, резко повышает частоту повреждений как его собственного организма, так и организмов вставших на пути Уэйна субъектов.

Уэйн проживает в паршивом мелком городишке со своим отцом, больным раком. Перед смертью отец завещает сыну автомобиль, винтажный и красивый масл-кар. Но есть одна проблема: когда-то на этой машине, только что купленной, мать Уэйна укатила в закат с хахалем, который машину и продал.

Методы решения Уэйном проблем описаны выше. Их еще принято называть силовыми. Он сжигает дом вместе с телом отца, садится на мотоцикл и отбывает в указанном направлении вместе с обретенной буквально накануне подругой Дел. Предварительно откусив нос ее отцу-тирану и обрушив на ее братьев-дуболомов телевизор. Те, естественно, устремляются в погоню - с целью покарать и вернуть. И не они одни. Также следуют вдогонку беглецам - но уже с более-менее добрыми намерениями - лучший друг Уэйна с директором школы и двое колоритных полицейских, один из которых зациклен на онкологии, а другой - на ведении социальных сетей.

А тем временем где-то далеко вожделенный транспорт переходит в дар к карикатурно несимпатичному восемнадцатилетнему подонку с мерзкой позолоченной ухмылкой.

Завязка сериала "Уэйн" от сценаристов "Дэдпула" Ретта Риза и Пола Верника, распространяемого официально на YouTube, напоминает "Прирожденных убийц" Тарантино-Стоуна и "Пустоши" Малека. Но вообще-то, хотя в нем к тому же полным-полно мордобоя (без насильственных смертей однако), он смешной и трогательный. О светлой и чистой первой любви, вполне целомудренной, не считая поцелуя под трупом в морге. О двух влюбленных подростках, которые живут энергией и молодостью, отчаянно противостоя жестокому миру взрослых - как Давид Голиафу (своеобразная экранизация мифического боя присутствует).

Собственно, цель путешествия - чисто номинальная: ребята едут за тридевять земель не ради тарантайки какой-то, пусть даже самой прекрасной в мире. Да и вообще не куда-то конкретно, а скорее от чего. От тотального ничего. От нелюбви и бесперспективности. У мальчика больше нет дома (не потому что он его сжег - в любом случае бы выселили) и единственного родного человека. У девочки дом есть, но родные там - хуже чужих. Ситуации похожие и, к сожалению, не из ряда вон. Повсеместно такое бывает. Особенно там, где нищета. А нищета, увы, тоже повсеместна. От сумы и от тюрьмы - сами знаете.

Когда-то в ответ на широкий кризис, вызванный экономическими, политическими и социальными факторами, родился чудотворный панк. Было бы наивно полагать, что панк сейчас возьмет и родится заново, но "Уэйн" слабую надежду дает (не зря главный герой наружностью смахивает на Сида Вишеса). Это вам не модные феминистские "Приключения Сабрины", это о людях, которым высосанная из пальца борьба с ветряными мельницами шовинизма до лампочки. То есть о большинстве нормальных людей, решающих действительно насущные вопросы: самоидентификации и поиска твердой почвы под ногами. Без нытья и соплей, пробивая и прогрызая себе дорогу. Только молодость, только хардкор.