Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"

Париж и Берлин смогли прийти к компромиссу по вопросу строительства газопровода "Северного потока-2". По сообщениям новостного агентства AFP, Франция и Германия предложили новую редакцию "Газовой директивы" ЕС, которая теперь не блокирует проект строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что против проекта выступил Париж, который решил поддержать поправки к так называемой "Газовой директиве", предусматривающей распространение основных принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы вне ЕС.

Немецкое издательство Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщало, что позиция Франция продиктована нежеланием увеличивать зависимость от российских поставок углеводородов и, тем самым, наносить вред таким странам как Польша и Словакия.

Напомним, что проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию. Пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год.