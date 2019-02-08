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Умер актер Альберт Финни

Новости
    08.02.2019, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер, режиссер и продюсер Альберт Финни, один из самых прославленных английских кинематографистов, скончался сегодня, 8 февраля, на 83-м году жизни. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на близких Финни. Известно, что артист долгие годы боролся с раком почки.

Альберт Финни - пятикратный номинант на "Оскар", лауреат трех премий BAFTA (1961, 2001 и 2003 годы), трех "Золотых глобусов" (1964, 1971, 2003), премии "Эмми" и Премии Гильдии киноактеров США.

Будущий актер родился 9 мая 1936 года в Солфорде, карьеру начал в середине пятидесятых с ТВ, играя "сердитых молодых людей, образ которых отвечал настроениям британской молодежи тех лет".

Первый большой и однозначный успех - титульная роль в музыкальном байопике 1963-го "Том Джонс".

Всего Финни сыграл в более чем шестидесяти фильмах и сериалах, среди которых "Убийство в Восточном экспрессе" 1974-го (Пуаро), "Перекресток Миллера", "Эрин Брокович", "Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса", "Крупная рыба", "Ультиматум Борна" и "Эволюция Борна", "Завтрак для чемпионов", "Двенадцать друзей Оушена", "Траффик", "007: Координаты Скайфолл". Две картины поставил как режиссер.

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