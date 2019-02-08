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Умер енот Орео, ставший прототипом героя "Стражей Галактики"

Новости
    08.02.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков

Несказанный милаха енот Орео, ставший прототипом Ракеты в фильмах серии "Стражи Галактики", вчера, 7 февраля, ушел в Край вечной охоты.

Душераздирающая весть появилась в Facebook-аккаунте фермы Quinta Layla. С указанием лет и дней жизни полосатого героя: "13/4/09 - 7/2/2019".

"Сегодня у нас - печальные новости. Наши сердца разбиты, так как мы потеряли лучшего друга, стража нашей галактики мистера Орео, енота. Орео умер рано утром после короткой болезни (большое спасибо нашим замечательным ветеринарам - за их сострадание и заботу). Орео, ты сделал жизни множества людей более счастливыми. Ты всегда знал, когда нужно быть паинькой, и мы никогда не волновались, что ты можешь поступить неправильно, потому что ты просто никогда этого не делал. Да чего уж там: ты был идеален. И ты вдохновлял. Всё это так тяжело… Конечно, нам бы хотелось, чтобы ты жил вечно. Пари ввысь, наш супергерой, любим тебя", - сказано в прочувствованном, вызывающем град слез, некрологе.

Орео - тот самый важный актер, что помогал аниматорам "Стражей Галактики" захватывать движения зверька и его повадки, на основе которых далее была создана моторика Ракеты и его трехмерная модель.

Чем Орео не только стяжал тихую закулисную славу, но и добился полноправного выхода в свет, появившись на ковровой дорожке европейской премьеры "Стражей" рука об руку с постановщиком первой и второй частей кинокомикса Джеймсом Ганном.

Ракету (Rocket Raccoon) придумали Билл Мантло и Кит Гиффен. Дебют - седьмой выпуске серии Marvel Preview, лето 1976-го. Ракета - гуманоидный енот, технарь, язвительный острослов, эксперт в области оружия и вообще ураганный милитарист.

В оригиналах фильмов Кинематографической вселенной Marvel его озвучивает Брэдли Купер.

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