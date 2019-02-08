Умер первый премьер-министр современной Польши

В Варшаве на 89 году жизни скончался Ян Ольшевский, который возглавлял польское правительство в 1991-1992 годах.

Как сообщает польское телевидение, политик умер поздно вечером 7 февраля в военном госпитале, в который его доставили несколько дней назад после потери сознания.

Ольшевский был адвокатом, отстаивал интересы оппозиционеров во времена Польской Народной Республики. Дважды избирался депутатом Сейма, был советником президента Леха Качиньского.

После состоявшихся 27 ноября 1991 года выборов, которые считаются первыми полностью свободными в современной Польше, сформировал свой кабинет министров. Тем не менее, 5 июня 1992 года его правительству был вынесен вотум недоверия.