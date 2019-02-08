Новости

Toyota объявила российские цены на новую Corolla 18:43
В Ростове задержан подозреваемый в нападениях на женщин 18:42
Марат Хуснуллин: В Бирюлево придут и метро, и трамвай 18:33
Москва до 2024 г. вложит 200 млрд руб в развитие железных дорог 18:20
Полиция Татарстана нашла тигренка в нарколаборатории 18:20
Fitch сообщил о рекордном росте прибыли российских нефтяников 18:19
Стрельбу авиационной пушки Су-35С показали на видео 18:07
В Шахтах назвали срок восстановления пострадавших при взрыве домов 18:06
Марат Хуснуллин: Треть Большой кольцевой линии будет запущена уже в 2019 году 18:05
В Москве вручат премию "Бизнес-успех" 17:59
Собянин: 2019 год будет Годом железных дорог в Москве 17:57
Умер актер Альберт Финни 17:50
МИД: Россия и США ведут эффективные контакты по Сирии 17:47
Умер первый премьер-министр современной Польши 17:41
Украина проведет военные учения на границе с Крымом 17:27
Toyota выпустила суперпроходимый внедорожник 17:24
Стало известно состояние отравившихся хлором в нижегородском бассейне 16:55
В Саранске в ДТП с пьяным водителем пострадали восемь человек 16:52
В Ленобласти электронными пусками ракет поразили все цели 16:50
В Москве стало меньше сотрудников ГИБДД 16:44
Видео: В Куршевеле самолет врезался в сугроб 16:42
В Москве на 6 процентов повысят зарплату водителям наземного транспорта 16:28
Умер енот Орео, ставший прототипом героя "Стражей Галактики" 16:20
Посольство в Кабо-Верде рассказало о быте арестованных моряков из РФ 16:19
Стала известна причина взрыва на месторождении в Сургуте 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 17:41
Рубрика: В мире

Умер первый премьер-министр современной Польши

Текст: Сергей Новиков

В Варшаве на 89 году жизни скончался Ян Ольшевский, который возглавлял польское правительство в 1991-1992 годах.

Фото: REUTERS
Почему мэр Гданьска стал жертвой "польско-польской войны"

Как сообщает польское телевидение, политик умер поздно вечером 7 февраля в военном госпитале, в который его доставили несколько дней назад после потери сознания.

Ольшевский был адвокатом, отстаивал интересы оппозиционеров во времена Польской Народной Республики. Дважды избирался депутатом Сейма, был советником президента Леха Качиньского.

После состоявшихся 27 ноября 1991 года выборов, которые считаются первыми полностью свободными в современной Польше, сформировал свой кабинет министров. Тем не менее, 5 июня 1992 года его правительству был вынесен вотум недоверия.

В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского