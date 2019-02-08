Умерла писательница и сценарист Розамунда Пилчер

Английская писательница и сценарист Розамунда Пилчер скончалась в больнице города Данди в Шотландии на 95-м году жизни. Как сообщает The Independent со ссылкой на представителя автора, причиной смерти почтенной леди стала непродолжительная болезнь. Без уточнений.

Розамунда Пилчер написала более десятка романов, из которых наиболее известна сага "Семейная реликвия" (The Shell Seekers, 1987), проданная миллионами экземпляров по всему миру. В 2006-м роман, рассказывающий "о трех поколениях богемной семьи", был адаптирован под малые экраны - в формате мини-сериала. С Ванессой Редгрейв и Максимилианом Шеллом в главных ролях. Перед этим, в 1989-м, вышел одноименный телефильм - с Анджелой Лэнсбери.

Причем некоторые из последних романов писательница создавала, когда ей было уже за восемьдесят.

Что примечательно, Пилчер была особо популярна в Германии, где на основе ее книг снято множество телесериалов. Тогда как первой экранизацией Пилчер стал телефильм 1954 года "Лихой белый сержант" (название популярного шотландского танца).

Среди других: "Этот сентябрь", "Весенняя метель", "Зимнее солнце", "Возвращение домой", "Собиратель ракушек", "Поместье Нанчерроу", "Времена года Розамунды Пилчер", "Четыре сезона".