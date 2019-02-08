В iPhone XS и XS Max трескаются камеры

Владельцы iPhone XS и XS Max пожаловались на то, что в их гаджетах неожиданно появились трещины на защитном стекле камеры. На официальном форуме Apple опубликовано более 600 таких жалоб.

По словам пользователей, изъян они обнаружили случайно. У одного из владельцев смартфона камера треснула через пять дней после покупки. В официальном магазине ему сообщили, что этот тип повреждения не является гарантийным случаем. И заявили, что в том, что стекло треснуло, виноват сам владелец.

Авторы сообщений написали, что они обращались со своими iPhone очень бережно, никогда не роняли смартфоны. Многие использовали фирменные силиконовые чехлы от Apple.

"Надеюсь, что компания заменит стекло, иначе это будет мой последний iPhone", - написал один из пользователей.

В Apple пока никак не отреагировали на эти жалобы. К слову, с подобной проблемой в прошлом году столкнулись владельцы iPhone X.