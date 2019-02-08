В Кремле усомнились в публикациях про третьего участника дела Солсбери

Сообщения про то, что якобы третий человек, связанный с отравлением Скрипалей в британском Солсбери, может быть связан с попыткой отравления в Болгарии в 2015 году, в Кремле вызывают сомнения.

"Мы видели сообщения на этот счет. Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?" - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще, не знаем, на чем основывались составители этой информации, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все", - заключил представитель Кремля.