В мире
08.02.2019 13:00
Текст: Юрий Сизов

В Минске стартует Международный фестиваль юных танцоров "Zа гранью"

Все те, для кого искусство балета открывает гармоническое пространство музыкальной пластики и ассоциативного мышления, приглашены на Второй международный фестиваль-конкурс лауреатов в области современного хореографического искусства "Zа гранью". Он представит на сцене белорусского дворца профсоюзов с 8 по 10 февраля мастерство тысячи танцоров из шести стран, информирует БЕЛТА.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Это сильнейшие хореографические коллективы с участниками от 6 до 25 лет, обладатели Гран-при и лауреаты первой степени из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Китая", - пояснили организаторы. А судить выступления конкурсантов будут профессионалы из числа заслуженных деятелей культуры России, Беларуси и Украины.

Фото: ТАСС
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Как инклюзивный элемент в программу включена уникальная номинация - "Движение сердцем". В ней на фестивале будут представлены детские хореографические коллективы из Союзного государства с нарушением слуха. Юные таланты покажут, как искусство выходит за грани возможного, как можно услышать танец и стать его частью даже вопреки своей природе. Кроме того, в программу мероприятий будут включены и три мастер-класса профессиональных хореографов.

Организаторами фестиваля-конкурса выступают МОО "ПроДвижение" и продюсерский центр "Менада Групп" при поддержке Белорусской лиги танца.
 

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