На официальном сайте Британского Совета появилось эссе Джорджа Оруэлла, автора "Скотного двора" и романа "1984". Эта публикация - не первая. В 1945-м эссе уже выходило в Evening Standard - но сокращенное в несколько раз. Теперь оно опубликовано целиком.

В эссе Оруэлла можно найти рецепты, например, уэльских гренок с сыром, пирога с патокой или йоркширского пудинга. Фото: wikipedia.org

Что страшного скрыл в своем тексте антиутопист Оруэлл? Каких актуальных политических и социальных тем коснулся известный писатель? Удивительней всего: это сочинение Оруэлла посвящено британской кухне.

Вот, например, как Оруэлл описал традиционные кулинарные пристрастия англичан, для которых, как правило, даже обыкновенный "завтрак - не перекус, а основательный прием пищи, состоящий из трех блюд, одного - обязательно мясного": "Характерная британская диета - простая <...> возможно, слегка варварская диета".

Кстати, эссе Оруэлла лучше не читать на голодный желудок. Писатель, не считаясь с чувствами голодных граждан, сводил с ума своими описаниями блюд из дичи и многообразных пудингов - "венца" британской кухни.

Французский просветитель Вольтер когда-то высказался об английских нравах: "24 религиозные секты и только один соус". Оруэлл решительно против такого подхода: так рассуждают только иностранцы, которые галопом пронеслись по здешним отелям и ресторанам!

Оруэлл согласен с тем, что британцы своими рецептами часто портят овощи и рыбу. А еще они злоупотребляют сахаром и почти не едят острое (пожалуй, последнее в нынешнюю эпоху "карри" уже неактуально).

Эссе "В защиту английской кулинарии" было заказано для того, чтобы прорекламировать традиционную британскую кухню за границей. И Оруэлл написал, как думал. Но критики и члены Британского Совета сочли, что "неразумно публиковать" такое эссе - в условиях, когда все еще живо помнят лишения Второй мировой. Теперь же, через семь десятков лет, опубликовав эту работу Оруэлла, Британский Совет принес давно уже умершему писателю-гурману извинения.