Новости

Полиция не нашла бомбу на борту вернувшегося в Стокгольм лайнера 01:22
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму 00:52
Хакеры взломали сайт посольства Венесуэлы в Москве 07.02.2019
В МИД РФ сочли ненужным присутствие США в сирийском лагере беженцев 07.02.2019
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин 07.02.2019
Замглавы администрации Рязани арестован в Москве по делу о взятке 07.02.2019
Россия по буллитам победила финнов в вынесенном матче Евротура 07.02.2019
Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем 07.02.2019
Касаткина помогла россиянкам обыграть Данию в Кубке федерации 07.02.2019
Рушайло уволили из "Транснефти" в связи с выходом на пенсию 07.02.2019
В ОБСЕ осудили решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы 07.02.2019
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой 07.02.2019
В Иране показали новую баллистическую ракету "Дизфуль" 07.02.2019
Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера 07.02.2019
Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 07.02.2019
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 07.02.2019
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 07.02.2019
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 07.02.2019
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 07.02.2019
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 07.02.2019
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 07.02.2019
Московская школьница выстрелила себе в лицо 07.02.2019
Макрон отказался от выступления с Меркель 07.02.2019
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 07.02.2019
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 07.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
08.02.2019 01:00
Рубрика: Культура

Пудинг Оруэлла

За что британцы извинились перед известным писателем?
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Столичный выпуск № 28(7786)
На официальном сайте Британского Совета появилось эссе Джорджа Оруэлла, автора "Скотного двора" и романа "1984". Эта публикация - не первая. В 1945-м эссе уже выходило в Evening Standard - но сокращенное в несколько раз. Теперь оно опубликовано целиком.
В эссе Оруэлла можно найти рецепты, например, уэльских гренок с сыром, пирога с патокой или йоркширского пудинга. Фото: wikipedia.org В эссе Оруэлла можно найти рецепты, например, уэльских гренок с сыром, пирога с патокой или йоркширского пудинга. Фото: wikipedia.org
В эссе Оруэлла можно найти рецепты, например, уэльских гренок с сыром, пирога с патокой или йоркширского пудинга. Фото: wikipedia.org

Что страшного скрыл в своем тексте антиутопист Оруэлл? Каких актуальных политических и социальных тем коснулся известный писатель? Удивительней всего: это сочинение Оруэлла посвящено британской кухне.

Вот, например, как Оруэлл описал традиционные кулинарные пристрастия англичан, для которых, как правило, даже обыкновенный "завтрак - не перекус, а основательный прием пищи, состоящий из трех блюд, одного - обязательно мясного": "Характерная британская диета - простая <...> возможно, слегка варварская диета".
Увидела свет книга о знаменитом французском фотографе XIX века

Кстати, эссе Оруэлла лучше не читать на голодный желудок. Писатель, не считаясь с чувствами голодных граждан, сводил с ума своими описаниями блюд из дичи и многообразных пудингов - "венца" британской кухни.

Французский просветитель Вольтер когда-то высказался об английских нравах: "24 религиозные секты и только один соус". Оруэлл решительно против такого подхода: так рассуждают только иностранцы, которые галопом пронеслись по здешним отелям и ресторанам!

Оруэлл согласен с тем, что британцы своими рецептами часто портят овощи и рыбу. А еще они злоупотребляют сахаром и почти не едят острое (пожалуй, последнее в нынешнюю эпоху "карри" уже неактуально).

Эссе "В защиту английской кулинарии" было заказано для того, чтобы прорекламировать традиционную британскую кухню за границей. И Оруэлл написал, как думал. Но критики и члены Британского Совета сочли, что "неразумно публиковать" такое эссе - в условиях, когда все еще живо помнят лишения Второй мировой. Теперь же, через семь десятков лет, опубликовав эту работу Оруэлла, Британский Совет принес давно уже умершему писателю-гурману извинения.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания