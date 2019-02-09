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09.02.2019 10:27
Рубрика: Спорт

Артемий Панарин: У "Коламбуса" есть шанс сохранить меня

Текст: Данила Жиляев

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялся один матч. На выезде "Каролина" обыграла "Рейнджерс" 3:0, в составе гостей одним из героев стал россиянин Андрей Свечников.

Все основные события матча случились ближе к концовке. Счет был открыт лишь на 47-й минуте - это сделал Уоррен Фегеле. А уже на последних минутах отличился и Свечников, поразивший пустые ворота - эта шайба стала для него 14-й в сезоне. Точку в матче поставил Брюс Макгинн, также забросивший в пустые ворота.

Болельщики "Коламбуса" освистали Панарина

Тем временем, пока большинство команд отдыхало, североамериканские СМИ обсуждали одну из наиболее острых тем на данный момент - будущее российского нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. Тот, напомним, отказался от переговоров о новом контракте до окончания сезона, дав понять, что хочет покинуть клуб. Он пояснил, какие на самом деле у него планы.

"У меня может быть только один шанс стать свободным агентом, и я хочу его использовать. Дело в том, что я не выбрал команду, куда хотел бы перейти, - признался Панарин. - Подождем до лета, у "Коламбуса" есть шанс сохранить меня. Пока идет этот сезон, я хочу помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Партнеры меня поддерживают и понимают, чему я очень рад".

К слову, по данным СМИ, Панарин отказался от услуг агента Дэна Мильштейна. Теперь с ним будет работать Пол Теофанос, который также представляет интересы вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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