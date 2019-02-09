"Черный пояс": В Швеции заявили об истребителе-убийце российских Су

Разработанный в Швеции самолет может представлять серьезную угрозу для российских истребителей серии Су.

Как пишет портал Business Insider, речь идет об истребителе Gripen E. В публикации образно говорится, что этот самолет является обладателем "черного пояса" в подобном гипотетическом противостоянии.

При этом Business Insider признает, что Gripen E не может нести большое количество оружия и не отличается скрытностью. К тому же это не самый дальний, быстрый или дешевый самолет. В качестве его единственного потенциального преимущества называются лишь продвинутые системы радиоэлектронной борьбы, которые, по мнению автора публикации, можно использовать против российских истребителей и ракет класса "земля-воздух".

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что истребитель Gripen E может оказаться победителем в борьбе с самолетами Сухого, не используя дорогие технологии скрытности, на которые опираются США, и которые стоят "целое состояние". Именно Матс Хельгессон высказался и о "черном поясе" Gripen E. Правда, стоит учитывать, что сделано это было на презентации в Финляндии, куда Швеция пытается экспортировать свои самолеты.

"Российские истребители Сухого стали легендарными, благодаря своей способности превосходить по маневренности в воздушных боях американские истребители и выполнять опасные и агрессивные трюки в воздухе", - пишет Business Insider.

Но, как говорится в публикации, Швеция выиграла от того, что Россия сосредоточилась на американских истребителях. Автор материала рассуждает, что в случае военного конфликта, она, вероятно, постаралась бы в первую очередь вести электронную борьбу с американскими самолетами, а не со шведскими Gripen E, которых, впрочем, (и это признает сам Business Insider) будет всего несколько десятков.

Эксперты отмечают, что Gripen является одним из самых эффективных в электронной борьбе истребителей. Однако этот вывод делается на основе опыта учебных боев с истребителями четвертого поколения Typhoon, а вовсе не с российскими "сушками". И уж тем более не с новым истребителем пятого поколения Су-57, снабженным передовой авионикой и средствами РЭБ.

Также в публикации отмечается ограниченность применения Gripen E, концепция которого заключается в работе над шведской территорией, чтобы использовать неровную местность и иметь постоянное прикрытие дружественных ракет класса "земля-воздух".