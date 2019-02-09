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Рубрика: Спорт

Фридзон выступит в конкурсе снайперов на "Матче звезд" Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский

Лучший бомбардир за всю историю Единой лиги ВТБ, игрок сборной России и краснодарского "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон выступит в конкурсе трехочковых бросков на "Матче звезд", который состоится 17 февраля в Москве на новой арене в Петровском Парке.

Конкурентами Фридзона будут его одноклубник Дорелл Райт, Кристиан Китсинг из эстонского "Калева" и представитель латвийского ВЭФа Артис Ате. Конкурс состоится в перерыве после стартовой четверти "Матча звезд". Лига сделала выбор в пользу игроков, у которых наиболее высокий процент попаданий с дуги в матчах Единой лиги и в остальных официальных турнирах - еврокубках или, как в случае с прибалтами, местных лигах.

Фото: bckhimki.ru
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Правила традиционные, использовавшиеся еще на самом первом в нашей стране гала-матче 1990 года. Каждому баскетболисту дается ровно одна минута, чтобы совершить 25 дальних бросков - по пять с каждой точки. Эти точки, где находятся стойки с мячами, расположены в углах площадки, на так называемых позициях слева и справа "под 45 градусов" и на перпендикуляре к середине лицевой линии - "в лоб". Попадание первыми четырьмя мячами с каждой стойки оценивается в один балл, последний "призовой" - два очка. Таким образом, максимально возможный результат - 30 баллов. После предварительного раунда в финал выйдут два игрока, показавшие лучшие результаты.

На первом "Матче звезд" Единой лиги в 2017-м конкурс по дальним броскам выиграл Сергей Карасев из санкт-петербургского "Зенита", причем с очень высоким показателем - 23 балла. Занявший второе место Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань") в финальном раунде тоже продемонстрировал отменные снайперские качества - 21 очко.

Год назад на втором "Матче звезд" Брокхофф все же взял свое. В финале он победил Кристапа Яниченокса из ВЭФа со счетом 20:15. Победитель получил денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

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