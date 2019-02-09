Минобороны начало испытания новейшего "летающего радара" А-100

Напомним, новейший комплекс радиолокационного дозора и наведения создан на базе транспортного самолета Ил-76 МД-90 А, выпуск которого налажен в Ульяновске. А-100 "Премьер" оснащен цифровым навигационным комплексом и цифровой системой управления со "стеклянной" кабиной пилотов. Главным его "оружием" является новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой.

По своим возможностям А-100 значительно превосходит аналоги, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 ВВС США. Особенностью нашей машины является то, что она может не только обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей в радиусе нескольких сотен километров, но и управлять беспилотниками (по некоторым данным, на расстоянии до 650 километров). Помимо этого "Премьер" способен получать данные со спутников, что еще сильнее расширяет радиус его эффективных действий.

Наконец, А-100 не только имеет повышенную боевую устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, но и сам может стать оружием радиоэлектронной борьбы.

Каких-либо подробностей первых летных испытаний на данный момент не сообщается. Вместе с тем западные обозреватели еще задолго до этого момента обращали внимание, что принятие на вооружение комплексов А-100 даст России ощутимое преимущество в воздухе. Главный вопрос заключается в том, как быстро эти самолеты начнут поступать в ВКС на замену А-50 и А-50У.