Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями

Разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями может привести к непредсказуемому результату, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью Первому каналу.

"Американцы развязывают себе руки для бесконтрольного наращивания своих вооружений. Риск непредвиденного конфликта, разумеется, увеличивается", - пояснил Небензя. По его словам, ситуация выглядит крайне тревожной, но надо сохранять оптимизм. Следствием многих проблем являются противоречия "холодной войны". Запад разочарован, что кончились 1990-е годы, а также тем, что Россия ведет самостоятельную внешнюю политику.

"В Кремль сегодня нельзя зайти через заднюю дверь и продиктовать, как нам себя вести и что нам надо делать", - заключил Небензя.