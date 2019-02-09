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09.02.2019 16:15
Рубрика: Власть

Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями

Текст: Александр Саможнев

Разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями может привести к непредсказуемому результату, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью Первому каналу.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Американцы развязывают себе руки для бесконтрольного наращивания своих вооружений. Риск непредвиденного конфликта, разумеется, увеличивается", - пояснил Небензя. По его словам, ситуация выглядит крайне тревожной, но надо сохранять оптимизм. Следствием многих проблем являются противоречия "холодной войны". Запад разочарован, что кончились 1990-е годы, а также тем, что Россия ведет самостоятельную внешнюю политику.

"В Кремль сегодня нельзя зайти через заднюю дверь и продиктовать, как нам себя вести и что нам надо делать", - заключил Небензя.

Власть Работа власти Внешняя политика
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