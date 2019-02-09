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Рубрика: Власть

Путин принял приглашение посетить Италию

Текст: Кира Латухина

Президент России принял приглашение посетить Италию, сроки визита будут согласованы. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Сергей Разов.

Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы

Визит может состояться уже в первой половине этого года. Об этом говорил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Что касается визита в Италию президента РФ, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке", - заявил Разов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Италия Президент
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