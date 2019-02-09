Путин принял приглашение посетить Италию

Президент России принял приглашение посетить Италию, сроки визита будут согласованы. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Сергей Разов.

Визит может состояться уже в первой половине этого года. Об этом говорил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Что касается визита в Италию президента РФ, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке", - заявил Разов.