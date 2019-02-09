СК осмотрит содержащихся в приморской бухте Средняя косаток и белух

Следователи, которые накануне прибыли в бухту Средняя в Приморском крае, где в неволе содержатся десятки морских млекопитающих, начали осмотр животных и вольеров, в которых они находятся. Действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной добыче морских млекопитающих и жестоком обращении с животными, информирует пресс-служба Следственного комитета РФ .

Представители СК проводят осмотр вместе с учеными и специалистами в области морской биологии.

В сообщении подчеркивается, что "какие-либо ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, как непосредственно на добытых особей, так и на обеспечение их жизнедеятельности, отсутствуют". При этом проверяющим предстоит решить, как адаптировать к естественной среде обитания косаток и белух, которые много месяцев находится в неволе.

Вопрос возник, в частности, потому, что, по мнению ученых, морские млекопитающие, которые продолжительное время находились небольших бассейнах, могли потерять способность самостоятельно добывать пищу. На возвращение навыка может потребоваться несколько месяцев, и только потом животные могут быть возвращены в открытое море без угрозы их жизни.

Напомним, в ноябре прошлого года после жалоб активистов природоохранная прокуратура провела проверку бухты и выявила нарушения содержания морских животных. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. В ходе расследования были также зафиксированы факты ненадлежащего содержания 90 белух и 11 косаток. По данному факту СК возбудил новое дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

Ранее Росприроднадзор также возбудил административные дела по факту содержания морских млекопитающих в бухте Средняя. Производства открыли после проверки Тихоокеанским морским управлением, которая установила, что водный объект не оборудован должным образом, а очистка акватории от загрязнений не производится.

Следователи СК также подчеркнули, что ведомство оперативно займется вопросом возвращения всех морских животных в естественную среду обитания. В ближайшее время освободить косаток и белух пообещало Минприроды.