Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае автомобиль BMW на полной скорости влетел в КамАЗ. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы в реанимацию, сообщили в субботу в краевом управлении ГИБДД.

Авария произошла в 12.30 на 325 километре федеральной трассы "Кавказ", проходящей по территории Минераловодского городского округа. По предварительной версии, водитель иномарки ехал по левой полосе при двух попутных. Он не увидел грузовик, груженный щебнем, который остановился, чтобы повернуть направо, и на большой скорости в него влетел.

- Предварительно, три человека погибли и два пострадали. Все из легкового автомобиля, - уточнили в ГИБДД.

Сообщается, что результате ДТП BMW сильно пострадала и восстановлению не подлежит. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители. Уточняются обстоятельства случившегося.