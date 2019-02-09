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09.02.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае автомобиль BMW на полной скорости влетел в КамАЗ. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы в реанимацию, сообщили в субботу в краевом управлении ГИБДД.

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Авария произошла в 12.30 на 325 километре федеральной трассы "Кавказ", проходящей по территории Минераловодского городского округа. По предварительной версии, водитель иномарки ехал по левой полосе при двух попутных. Он не увидел грузовик, груженный щебнем, который остановился, чтобы повернуть направо, и на большой скорости в него влетел.

- Предварительно, три человека погибли и два пострадали. Все из легкового автомобиля, - уточнили в ГИБДД.

Сообщается, что результате ДТП BMW сильно пострадала и восстановлению не подлежит. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители. Уточняются обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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