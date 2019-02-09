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Актер "Дальнобойщиков" Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом

Наше кино
    09.02.2019, 16:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

У советского, российского актера Петра Зайченко случился инфаркт. Как передает KP.RU, произошло это минувшей ночью: Петр Петрович проснулся в половине четвертого утра и со словами, что ему очень больно в груди, обратился за помощью к внуку.

По словам родных актера, сначала они подумали, что это панкреатит. "Но я несколько раз нажал на больную область, и по ощущениям мы выяснили, что это сердце", - рассказал изданию внук Зайченко, Артем Папкин. Добавивший, что после они вызвали "скорую".

Отмечается, что вскоре Петру Петровичу немного полегчало, но до шести утра он мучился болями, и вскоре случился еще один приступ. И тогда уже приехала реанимация. Актеру сделали обезболивающие уколы, и, положив в реанимобиль, отвезли в больницу.

Сейчас врачи оценивают состояние Зайченко как тяжелое, отметив, что, тем не менее, своевременное обращение за медицинской помощью значительно уменьшает риски.

Известно, что в 2013 году у актера случился инсульт - на съемках сериала "Марьина роща".

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в хуторе Кайсацкий Волгоградской области. Окончил Саратовское театральное училище, где учился с Олегом Янковским. Служил в Волгоградском драмтеатре.

Экранный дебют - сержант Пухов в "Параде планет".

Среди других ролей 75-летнего актера: "Такси-блюз" (Шлыков), "Мусульманин" (Павел Петрович), "Тарас Бульба" 2009 года (Метелица), "Сибирь. Монамур", "Плюмбум, или Опасная игра", "Затерянный в Сибири", "Прорва", сериалы "Участок" и "Дальнобойщики".

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