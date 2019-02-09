Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя

Учения украинских военных у границ Крыма продиктованы не столько необходимостью поддерживать боеготовность вооруженных сил, сколько политическими целями. Такое мнение "РГ" высказал депутат Государственного совета Крыма Сергей Шувайников.

- Мы понимаем, чем вызвана такая активность у наших границ, - сказал депутат. - Украинским политикам нужно показать своим заокеанским хозяевам, что у них, якобы, есть дееспособная армия, готовая "напугать" Россию.

На самом деле, и в Киеве, и в Москве прекрасно осведомлены об уровне боеготовности украинской армии, отметил депутат.

- Этот уровень и в лучшие времена был крайне низким, а теперь упал до предела, несмотря на количество натовских инструкторов на Украине, - сказал Шувайников. - Единственные кого они могут сегодня испугать, так это самих себя, потому что каждые их учения выявляют новые проблемы. То минометы убивают собственных солдат, то склады взрываются, то самолеты падают. Каждые очередные учения выявляют новые проблемы.

В ответ на учения Вооруженных сил Украины у границ Крыма, Россия могла бы провести свои учения, полагает депутат.

- Думаю, России стоит подумать о том, чтобы провести ответные учения у российско-украинской границы, причем не только в Крыму, - заявил Сергей Шувайников.

Напомним, командование Военно-воздушных сил Украины обнародовало план учений на 2019 год. В феврале военные летчики будут тренироваться на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, непосредственно граничащей с Крымом. Всего на 2019 год ВВС Украины запланировали четыре учения.