Мужчина умер во время полета из Москвы в Сочи

Пожилой мужчина скончался во время рейса Москва-Сочи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Россия", в полете одному из пассажиров стало плохо и он, потеряв сознание, перестал реагировать на раздражители.

Командир лайнера связался с авиадиспетчерами и предупредил о ситуации на борту. В аэропорт была направлена реанимационная бригада. Воздушное судно приземлилось в Сочи в 17:25.

Медики прибыли непосредственно к трапу самолета и поднялись на борт, однако спасти мужчину им не удалось.

Сотрудники следственного управления на транспорте начали проверку. По одним данным, причиной смерти стал приступ астмы, по другим - у пассажира остановилось сердце.