Взрыв на трубопроводе в Мексике оставил без родителей 170 детей

Взрыв на трубопроводе в Мексике, унесший жизни 128 человек, оставил десятки детей без родителей. По данным делегата программ развития федерального правительства в штате Идальго Абраама Мендосу, собраны данные о 170 несовершеннолетних сиротах.

Об этом сообщает издание Excelsior. Уточняется, что некоторые дети в результате взрыва потеряли одного родителя, некоторые - обоих. Власти сейчас ищут родственников, которые могли бы взять детей под опеку, пишет РИА Новости.

Напомним, мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе мексиканской государственной нефтяной компании Pemex. ЧП случилось в тот момент, когда возле трубы с топливом собрались сотни людей, которые воровали бензин.

Специалисты компании уже официально заявили, что причиной взрыва стала незаконная врезка.