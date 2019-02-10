Десятки тысяч испанцев потребовали провести досрочные выборы

Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, требуя от премьер-министра Испании Педро Санчеса провести досрочные выборы в стране. Как пишет El Mundo, в манифестации принимают участие от 45 до 200 тысяч человек.

Первую цифру озвучили представители правительства, вторую - Народная партия, "Граждане" и правая партия VOX, выступившие организаторами акции протеста. Полиция сообщает о 120 тысяч человек, собравшихся на площади Колумба.

Митингующие выступают против действующего главы правительства - социалиста Педро Санчеса, который, по их мнению, сделал слишком много уступок сторонникам независимости отдельных регионов (в первую очередь Каталонии), что разрушает единство страны. В связи с этим они потребовали провести 26 мая досрочные выборы.

Поводом для организации митинга послужило решение Мадрида создать должность координатора диалога между центральным правительством и каталонскими националистами. Оппозиция расценила подобный шаг, как "предательство Испании".

Три журналиста зачитали со сцены манифест, в котором говорилось, что "Педро Санчес на каждом шагу уступал перед теми, кто хочет покончить с демократией, вместо того, чтобы защищать испанцев".

"Мы выступаем категорически против того, чтобы подвергалась опасности наша территориальная целостность", - заявили они от лица трех оппозиционных партий.

"Мы хотим провести голосование и выбрать правительство, которое поддерживает конституцию. Санчес позволяет сепаратистам определять направление, а проект бюджета согласовывается в тюрьмах (несколько крупных каталонских политиков находятся под стражей в связи с проведением референдума в октябре 2017 года - прим. "РГ")", - отметил лидер "Граждан" Альберт Ривера.