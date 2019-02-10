Российский полузащитник "Монако" Александр Головин снова получил травму. Неприятное событие произошло во время гостевого матча монегасков против "Монпелье".

Повреждение повлек за собой один из фолов соперника, и уже на 68-й минуте Головин был вынужден покинуть поле. Без него "Монако" упустил победу уже в компенсированное время - 2:2.

Это уже третий раз, когда Александр травмируется после перехода в "Монако". Впервые Головин повредил связки голеностопа, едва подписав контракт с новым клубом, то есть в августе прошлого года. Из-за этого его дебют пришлось отложить. А во второй раз у полузащитника возникли проблемы с лодыжкой в ноябре.

Степень серьезности травмы станет понятна после медицинского обследования.