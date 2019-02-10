Итоги дня НХЛ: Панарин набрал три очка, Радулов прервал серию без голов

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги оказался успешным для россиян.

Самым результативных из наших оказался форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Его гол и две результативные передачи помогли "Блю джекетс" одержать победу над "Вегасом" - 4:3. Для Артемия это 21 шайба в сезоне. В последних семи матчах он набрал уже 11 (3+8) очков. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23 - это его третья победа подряд.

В матче с "Аризоной" важную для себя шайбу забросил нападающий "Далласа" Александр Радулов, тем самым он прервал безголевую серию из 15 игр. Правда, его гол не спас "Старз" от поражения - 2:3. А вот "Сент Луис" Владимира Тарасенко уверенно переиграл "Нэшвилл" - 5:1, причем россиянин отметился шайбой, которая стала 19-й в "регулярке". Уже в седьмой игре кряду Тарасенко не ушел без очков.

А вот Никита Кучеров результативными действиями не отметился, хоть его "Тампа" и одолела "Питтсбург" - 5:4. Один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин так же остался без набранных очков.

"Вашингтон" в овертайме уступил "Флориде" - 4:5. "Столичным" не помог один гол, который полностью соорудили россияне: Александр Овечкин и Дмитрий Орлов внесли себя в протокол в качестве ассистентов, а автором заброшенной шайбы стал Евгений Кузнецов. У победителей Евгений Дадонов баллов не набрал.