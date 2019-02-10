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10.02.2019 21:32
Рубрика: Спорт

Итоги дня НХЛ: Панарин набрал три очка, Радулов прервал серию без голов

Текст: Илья Соболев

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги оказался успешным для россиян.

Самым результативных из наших оказался форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Его гол и две результативные передачи помогли "Блю джекетс" одержать победу над "Вегасом" - 4:3. Для Артемия это 21 шайба в сезоне. В последних семи матчах он набрал уже 11 (3+8) очков. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23 - это его третья победа подряд.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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В матче с "Аризоной" важную для себя шайбу забросил нападающий "Далласа" Александр Радулов, тем самым он прервал безголевую серию из 15 игр. Правда, его гол не спас "Старз" от поражения - 2:3. А вот "Сент Луис" Владимира Тарасенко уверенно переиграл "Нэшвилл" - 5:1, причем россиянин отметился шайбой, которая стала 19-й в "регулярке". Уже в седьмой игре кряду Тарасенко не ушел без очков.

А вот Никита Кучеров результативными действиями не отметился, хоть его "Тампа" и одолела "Питтсбург" - 5:4. Один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин так же остался без набранных очков.

"Вашингтон" в овертайме уступил "Флориде" - 4:5. "Столичным" не помог один гол, который полностью соорудили россияне: Александр Овечкин и Дмитрий Орлов внесли себя в протокол в качестве ассистентов, а автором заброшенной шайбы стал Евгений Кузнецов. У победителей Евгений Дадонов баллов не набрал.

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