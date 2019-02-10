Новости

Видео: при неудачной попытке обгона седан сделал боковое сальто 09:10
В Ирландии могут создать специальные места для селфи 09:03
Известный рэпер Cadet погиб в ДТП в Великобритании 08:24
Женщина и ребенок скончались из-за взрыва в пекарне в Лионе 08:21
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле 08:07
Медведчук назвал федерализацию Украины единственным выходом 07:31
Варшава решила закупить американские ракетные системы 07:07
СМИ: Венесуэльская PDVSA переводит счета своих СП в "Газпромбанк" 06:51
Шведский журналист обвинил Украину в провокации в Керченском проливе 06:01
Фанаты напали на ватерполистов "Црвены Звезды" в Хорватии 05:28
Два человека пострадали в результате драки в московском метро 04:32
Сотни тысяч итальянцев вышли на акцию против безработицы 04:02
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале 02:52
Чехия предложила разместить на своей территории ракеты США 02:35
Трамп назвал своей заслугой рост экономики США 02:09
Пожар в Канаде унес жизни трех человек 01:50
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве 01:30
С 14 февраля изменятся правила перевозки животных у "Аэрофлота" 00:32
Теннисистки РФ вышли в плей-офф II Мировой группы Кубка федерации 00:13
Во Львове Зеленского обвинили в употреблении наркотиков 09.02.2019
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне 09.02.2019
В Киеве трое полицейских пострадали при попытке штурма отделения 09.02.2019
МИД Венесуэлы назвал призывы Болтона к военным поощрением предательства 09.02.2019
В Корее прошел фестиваль, посвященный Олимпиаде в Пхенчхане 09.02.2019
Фигуристка Туктамышева лидирует после короткой программы в Словении 09.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 08:24
Рубрика: Культура

Известный рэпер Cadet погиб в ДТП в Великобритании

Текст: Константин Волков
Cadet. Фото: facebook.com/WhoCadetCadet Cadet. Фото: facebook.com/WhoCadetCadet
Cadet. Фото: facebook.com/WhoCadetCadet

Известный британский рэпер Cadet (Блейн Кэмерон Джонсон) скончался после того, как попал в ДТП в такси. Согласно заявлению полиции, 28-летний музыкант ехал на концерт в Кильский университет в Стаффордшире. Такси Toyota Prius столкнулась с фургоном, Cadet скончался на месте.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Его коллеги и друзья выражают сожаление по поводу смерти молодого талантливого исполнителя, имевшего большие планы на этот год. Они отмечают, что Джонсон всегда был веселым и энергичным человеком.

Cadet работал с такими знаменитыми британскими рэперами, как Donae'o и Deno Driz on Advice.

Культура Музыка В мире Европа Великобритания Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Венесуэльская PDVSA переводит счета своих СП в "Газпромбанк"
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале
Шведский журналист обвинил Украину в провокации в Керченском проливе