Известный рэпер Cadet погиб в ДТП в Великобритании

Известный британский рэпер Cadet (Блейн Кэмерон Джонсон) скончался после того, как попал в ДТП в такси. Согласно заявлению полиции, 28-летний музыкант ехал на концерт в Кильский университет в Стаффордшире. Такси Toyota Prius столкнулась с фургоном, Cadet скончался на месте.

Его коллеги и друзья выражают сожаление по поводу смерти молодого талантливого исполнителя, имевшего большие планы на этот год. Они отмечают, что Джонсон всегда был веселым и энергичным человеком.

Cadet работал с такими знаменитыми британскими рэперами, как Donae'o и Deno Driz on Advice.