Почему Франция отозвала своего посла из Италии

Такого серьезнейшего дипломатического кризиса между Парижем и Римом не было с 1940 года, когда Италия объявила войну Франции. Впервые за многие десятилетия в принципе более или менее безоблачного соседства Париж отозвал своего посла в Риме Кристиана Массе "для консультаций", что между странами, союзниками по Евросоюзу, а также членами НАТО означает, если не наивысшую, то где-то около этого степень недовольства.

Причин тому за последние месяцы набралось немало, а спусковым крючком для жесткого демарша Парижа стала встреча вице-премьера, министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты" несколько дней тому назад неподалеку от Парижа. При этом министр, а он одновременно является лидером "Движения "5 звезд", заявил, кстати, уже в который раз, не только о поддержке французского протестного движения, но также о готовности предоставить свою коммуникационную онлайн-платформу на случай, если те соберутся принять участие в майских выборах в Европарламент.

Для французских властей заявления итальянского министра стали последней каплей, спровоцировавшей бурную реакцию. В коммюнике французского МИДа по этому поводу эпизод был назван "заключительной и неприемлемой провокацией" и "вмешательством во внутренние дела". В свою очередь официальный представитель правительства Бенжамен Гриво обвинил Ди Майо и его коллегу, также итальянского вице-премьера и главу партии "Лига" Маттео Сальвини, в том, что они сделали Францию "мишенью безосновательных и повторяющихся атак".

Но главное, конечно, это "желтожилетный" фактор, а более болезненной темы ни для Елисейского дворца, ни для Матиньонского, где заседает правительство, нет. Если месяц-полтора назад там рассчитывали, что движение пойдет на спад, то сейчас абсолютно ясно, что нынешняя "желтая история" надолго. Поэтому любое одобрение действий протестующих, а уж тем более сделанное им предложение о сотрудничестве для французских властей, что нож острый.

Хотя с той и с другой стороны сейчас делаются заявления, смысл которых сводится к желанию снизить напряженность между соседями, ссылаясь на "общность истории и судьбы", нынешний конфликт, несомненно, оставит шрамы на взаимоотношениях двух стран. Еще летом после того, как в Италии было сформировано нынешнее правительство, глава Пятой республики высказался в том плане, что в Европе, мол, "появилась проказа" и "национализм возрождается". Тогда вице-премьер Италии Маттео Сальвини обвинил Макрона в "высокомерии". Позже на фоне возникшего движения "желтых жилетов", которое считает идейно близкими себе, другой итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил о том, что народ Франции не заслуживает "такого плохого правительства и такого плохого президента".

Надо полагать, что в Елисейском дворце все это хорошо помнят. Так что примирительным жестам вряд ли удастся загладить противоречия, которые еще не раз могут привести к трансальпийским грозам.

Венесуэла стала еще одним фактором, который развел Францию и Италию по разные стороны "баррикад"

Отношения между Римом и Парижем стали резко ухудшаться во второй половине прошлого года. Главным камнем преткновения стала позиция Франции по мигрантам. Все началось с решения Парижа закрыть пропускные пункты, через которые беженцы, не желающие оставаться на Апеннинах, имели возможность пробраться в северную Европу. Эта ситуация спровоцировала праведный гнев Рима, не желавшего больше тащить этот "воз" в одиночку, а также призвавшего средиземноморских соседей "не давать Италии уроки благородства", чтобы потом отвергать тысячи мигрантов на итальянской границе. Снежный ком стал еще больше нарастать, когда итальянские власти громогласно объявили о закрытии своих портов для беженцев, уличая при этом Париж в дестабилизации обстановки в Африке.

Венесуэла стала еще одним дестабилизирующим фактором, который развел партнеров по разные стороны "баррикад" - Италия оказалась единственной страной Старого Света, решившейся заблокировать заявление Евросоюза о признании Гуайдо президентом Венесуэлы. Есть между двумя странами также серьезные недопонимания в экономической области, которые связаны с многолетней проволочкой в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Францией и Италией.

В последнее время в неожиданной для себя роли миротворца выступает вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, заверяющий общественность в том, что Италия "не хочет ни с кем ссориться", а также заявивший о своей готовности встретиться с президентом Макроном.

Сам по себе отзыв французского посла, конечно, не означает разрыва дипотношений, но, возможно, будет иметь осязаемые последствия уже в обозримом будущем. Так во всяком случае полагают итальянские обозреватели, по мнению которых первым звоночком может, к примеру, стать отказ Air France участвовать в спасении обанкротившейся итальянской флагманской авиакомпании Alitalia.

От Макрона прилетела граната

В ходе очередного, тринадцатого по счету, протестного дня "желтых жилетов" один из участников протестов получил тяжелое ранение на парижской набережной Орфевр. ЧП произошло, когда несколько тысяч демонстрантов, совершив марш от Елисейских Полей в сторону Сены и миновав министерство иностранных дел, оказались рядом с Бурбонским дворцом, где размещается Национальное собрание.

Именно там произошли первые стычки с полицией, и тому были причины. Дело в том, что несколько дней тому назад депутаты Нацсобрания одобрили в первом чтении закон об изменении правил проведения манифестаций в сторону их ужесточения. В частности, префекты полиции получили право запрещать участие в митингах и прочих подобных акциях тем активистам, которые своими действиями угрожают общественному порядку. Судя по всему, такие среди "субботних" протестантов. Участники акции попытались выломать ограждения и перелезть через забор, чтобы проникнуть на территорию Бурбонского дворца.

Полицейские ответили гранатами со слезоточивым газом. Именно в этот момент, как утверждают очевидцы инцидента, 30-летний фотограф из числа "желтых жилетов" решил "вернуть" правоохранителям одну из этих гранат, упавшую рядом с ним. Однако как только он поднял ее с асфальта, 25 граммов тротила, упрятанных в оболочку этого устройства, сдетонировали. Парень рухнул как подкошенный, обливаясь кровью. Взрывом ему оторвало часть кисти правой руки. Подоспевшие санитары-волонтеры оказали раненому первую помощь, а затем передали врачам "скорой помощи", доставившим его в госпиталь. Столкновения также произошли и позже, когда манифестанты добрались до сената, расположенного рядом с Люксембургским садом.

Манифестации "желтых жилетов" прошли также в Бордо, Тулузе, Ницце, Нанте и еще в ряде городов Франции. Местами они сопровождались столкновениями с полицией. По данным МВД, в выступлениях, прошедших под знаком "чертовой дюжины", во Франции участвовали около 52 тысяч человек.