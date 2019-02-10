Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией

Перехват истребителем ВВС Ливии пассажирского самолета, залетевшего в запретную зону. Видео: Военный обозреватель. pic.twitter.com/E9WZ37L0JA — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 10 февраля 2019 г.

Истребитель МиГ-23 ВВС Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара перехватил пассажирский самолет, вторгнувшийся в закрытую для полетов зону в районе нефтяных полей Аль-Фил, где развивает свой успех ЛНА.

Самолет был посажен на аэродроме, контролируемом армией. На его борту находились медики, летевшие для оказания помощи военизированным формированиям Правительства национального единства - его поддерживают западные страны во главе с США.

После военной интервенции сил НАТО, свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии продолжается гражданская война, страна разделилась на несколько квазигосударств со своими армиями. Поддерживаемое Западом правительство не контролирует ситуацию. Главнокомандующий вооруженными силами страны маршал Халиф Хафтар с 2014 года ведет борьбу с исламистскими группировками. В 2017 году ЛНА после двухлетних боев освободила от террористов второй по величине город старны Бенгази.