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10.02.2019,  
19:47
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией

Истребитель МиГ-23 ВВС Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара перехватил пассажирский самолет, вторгнувшийся в закрытую для полетов зону в районе нефтяных полей Аль-Фил, где развивает свой успех ЛНА.

Фото: Adam Hauner / wikipedia.org
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Самолет был посажен на аэродроме, контролируемом армией. На его борту находились медики, летевшие для оказания помощи военизированным формированиям Правительства национального единства  - его поддерживают западные страны во главе с США.

После военной интервенции сил НАТО, свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии продолжается гражданская война, страна разделилась на несколько квазигосударств со своими армиями. Поддерживаемое Западом правительство не контролирует ситуацию. Главнокомандующий вооруженными силами страны маршал Халиф Хафтар с 2014 года ведет борьбу с исламистскими группировками. В 2017 году ЛНА после двухлетних боев освободила от террористов второй по величине город старны Бенгази.

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