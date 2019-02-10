Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуайна Гуайдо президентом, сообщает AFP.

Это второй случай за последние недели, когда офицер признает самопровозглашенного президента Венесуэлы. Ранее с подобным заявлением выступил глава Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Заявив о поддержке Гуайдо, полковник Хименес также призвал Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь, находящуюся сейчас в городе Кукута в Колумбии на границе с Венесуэлой.

Между тем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвал циркулирующие в мировой прессе заявления о гуманитарном кризисе в стране неправдой, распростряняемой чтобы оправдать вторжение в страну.

"Это большая ложь. Это худший ложноположительный диагноз, который мы видели, - заявил Родригес в интервью RT. - В Венесуэле нет гуманитарного кризиса. В Венесуэле возникли социальные раны в результате блокады. Но революционное правительство, президент Николас Мадуро напрямую занялись самыми уязвимыми слоями населения, теми, которые более всего пострадали от эмбарго на продукты, эмбарго на медикаменты".