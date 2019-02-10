Пожар в Канаде унес жизни трех человек

В городе Лонгей канадской провинции Квебек произошел пожар в жилом здании. Пламя вспыхнуло в подвале дома, после чего огонь перекинулся на первый и второй этажи.

В результате случившегося погибли три человека, передает CBC. Они были обнаружены без сознания и скончались позже в больнице.

Еще 11 человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами и переломами из-за того, что выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара. Также у них было зафиксировано отравление дымом.

Причина возгорания пока не установлена.