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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Морозы придут в Москву с середины февраля

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и гололедицу. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывами 12-17 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать с 9 утра в течение 12 часов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о серьезном потеплении в столичном регионе. С понедельника, 11 февраля, начнется оттепель. Ночью минус 2-4, днем до плюс 2 градусов. Во вторник, 12 февраля, ночью еще теплее из-за южного ветра - до плюс 1 градуса, днем до плюс 3 градусов.

В середине недели - 13 февраля - в течение суток до плюс 4 градусов.

 

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