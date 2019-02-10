Видео: "Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа

На тренировке в подмосковной Кубинке пилотажная группа ВКС России "Русские Витязи" отработала новую фигуру, доселе на показах не демонстрировавшуюся. Видео полета появилось в Сети.

Сначала выстроенная ромбом четверка тяжелых сверхманевренных истребителей Су-30СМ выполнила групповой пилотаж, "горку" с разворотом, "бочку" и петлю Настерова. Самолеты двигались синхронно, выдерживая минимальные дистанции - словно связанные невидимым каркасом.

Кульминацией стала невиданная ранее фигура, роспуск после набора высота. Она напоминает роспуск "Тюльпан" - фирменный номер пилотажников, - с той разницей, что истребители сначала поднялись на высоту порядка тысячи метров, а затем разошлись в стороны грохочущим цветком.

- Пришло много молодежи - это самое главное, Есть с кем и над чем работать. Основная задача - чтобы наше дело продолжалось, - рассказал "Звезде" командир "Русских Витязей" полковник Андрей Алексеев.