В Крыму прорвало бассейн с дельфинами

Сотрудники МЧС провели операцию по спасению двух дельфинов в Алуште. В результате разгерметизации бассейна животные оказались под угрозой.

В МЧС рассказали, что накануне около 17 часов вода в местном дельфинарии вытекла на улицу. Там же оказались осколки стекла и зрительские сидения, снесенные потоком. Спасатели оперативно перенесли дельфинов в безопасное место.

- Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить большего стресса.

В администрации города рассказали "Интерфаксу", что причина ЧП - техническая, вышел из строя один из тросов. Приехавшие на место ЧП правоохранители не отметили у животных следов внешних повреждений.