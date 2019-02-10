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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму прорвало бассейн с дельфинами

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Сотрудники МЧС провели операцию по спасению двух дельфинов в Алуште. В результате разгерметизации бассейна животные оказались под угрозой.

В МЧС рассказали, что накануне около 17 часов вода в местном дельфинарии вытекла на улицу. Там же оказались осколки стекла и зрительские сидения, снесенные потоком. Спасатели оперативно перенесли дельфинов в безопасное место.

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- Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить большего стресса.

В администрации города рассказали "Интерфаксу", что причина ЧП - техническая, вышел из строя один из тросов. Приехавшие на место ЧП правоохранители не отметили у животных следов внешних повреждений.

 

 

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