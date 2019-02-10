В Сочи подростки на Mercedes устроили массовое ДТП

Массовым ДТП закончилась поездка двух подростков на Mercedes в Сочи. Авария произошла сегодня ночью 10 февраля рядом с парком аттракционов "Ривьера".

- По предварительной информации водитель Mercedes, двигаясь с высокой скоростью, не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями Skoda, Mitsubishi и Kia. Сначала врезался в легковушку, а затем зацепил еще две припаркованных машины на обочине. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Юноши попытались скрыться с места происшествия, однако выскочившее у иномарки колесо не дало им далеко уехать. По данным полиции, несовершеннолетние взяли машину у родителей, чтобы прокатиться с ветерком. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.