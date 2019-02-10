Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.02.2019,  
01:30
Текст:  Руслан Мельников

ВСУ испугало "лазерное оружие" ополченцев в Донбассе

Украинские военные заявили, что ополченцы ЛНР применили "лазерное оружие".
Фото: Павел Смертин / ТАСС Фото: Павел Смертин / ТАСС
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу. При этом утверждение украинских силовиков основывается на том, что они, якобы, видели некие светло-фиолетовые лучи, появлявшиеся через две-три минуты.

Фото: АвтоКрАЗ \ youtube.com
Почему украинский "Град-коротышка" обречен на провал

Каким образом генерировались эти лучи не сообщается. Как и то, почему наблюдатели решили, что это результат использования "лазерного оружия".

Попытки обвинить ополченцев в применении такого воружения предпринимались и ранее. При этом говорилось о будто бы имевших место поражениях органов зрения у военнослужащих ВСУ.

Между тем в ДНР уже настоятельно предложили не писать понапрасну фейки или просто проверить качество украинской оптики.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС
Стали известны подробности испытаний "летающего радара" А-100 09.02.2019
В Крыму научились перехватывать и сажать украинские беспилотники 05.02.2019
США не смогли купить украинский танк 30.01.2019