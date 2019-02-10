ВСУ испугало "лазерное оружие" ополченцев в Донбассе

Украинские военные заявили, что ополченцы ЛНР применили "лазерное оружие".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу. При этом утверждение украинских силовиков основывается на том, что они, якобы, видели некие светло-фиолетовые лучи, появлявшиеся через две-три минуты.

Каким образом генерировались эти лучи не сообщается. Как и то, почему наблюдатели решили, что это результат использования "лазерного оружия".

Попытки обвинить ополченцев в применении такого воружения предпринимались и ранее. При этом говорилось о будто бы имевших место поражениях органов зрения у военнослужащих ВСУ.

Между тем в ДНР уже настоятельно предложили не писать понапрасну фейки или просто проверить качество украинской оптики.