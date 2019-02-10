ВСУ испугало "лазерное оружие" ополченцев в Донбассе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу. При этом утверждение украинских силовиков основывается на том, что они, якобы, видели некие светло-фиолетовые лучи, появлявшиеся через две-три минуты.
Каким образом генерировались эти лучи не сообщается. Как и то, почему наблюдатели решили, что это результат использования "лазерного оружия".
Попытки обвинить ополченцев в применении такого воружения предпринимались и ранее. При этом говорилось о будто бы имевших место поражениях органов зрения у военнослужащих ВСУ.
Между тем в ДНР уже настоятельно предложили не писать понапрасну фейки или просто проверить качество украинской оптики.