Британский солдат отсудил у минобороны рекордную компенсацию за расизм

Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от издевательств расистского характера, получил рекордную компенсацию от министерства обороны страны. После шести лет судебных тяжб ему выплатят 490 тысяч фунтов стерлингов (634 тысячи долларов).

По информации Daily Mail, младший капрал Инок Момонакайя родом с Фиджи, служил в Ираке и Афганистане. В интервью военнослужащий признался, что из-за постоянных издевательств со стороны сослуживцев он думал о самоубийстве.

Издание описывает один из случаев, когда Момонакайя и еще пять солдат с Фиджи заставили исполнять роли боевиков движения "Талибан" для учебного видеофильма минобороны. При этом старший офицер заявил, что "никто не может отличить вас от талибов".

Сначала Момонакайя сообщил о жестоком обращении в уполномоченную службу по рассмотрению жалоб армии, но его дело отклонили. "Издевательства стоили мне карьеры, поэтому я был вынужден подать в суд на минобороны", - цитирует РИА Новости солдата.

По словам Момонакайя, у него развилась сложная форма посттравматического стрессового расстройства. Он все еще проходит лечение у психолога.