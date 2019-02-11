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Рубрика: В мире

Британский солдат отсудил у минобороны рекордную компенсацию за расизм

Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от издевательств расистского характера, получил рекордную компенсацию от министерства обороны страны. После шести лет судебных тяжб ему выплатят 490 тысяч фунтов стерлингов (634 тысячи долларов).

Фото: Mr Dominic King / wikimedia.org
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По информации Daily Mail, младший капрал Инок Момонакайя родом с Фиджи, служил в Ираке и Афганистане. В интервью военнослужащий признался, что из-за постоянных издевательств со стороны сослуживцев он думал о самоубийстве.

Издание описывает один из случаев, когда Момонакайя и еще пять солдат с Фиджи заставили исполнять роли боевиков движения "Талибан" для учебного видеофильма минобороны. При этом старший офицер заявил, что "никто не может отличить вас от талибов".

Сначала Момонакайя сообщил о жестоком обращении в уполномоченную службу по рассмотрению жалоб армии, но его дело отклонили. "Издевательства стоили мне карьеры, поэтому я был вынужден подать в суд на минобороны", - цитирует РИА Новости солдата.

По словам Момонакайя, у него развилась сложная форма посттравматического стрессового расстройства. Он все еще проходит лечение у психолога.

В мире Европа Великобритания
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